アジア株は軒並み上昇米イラン協議に進展、和平合意に一歩前進か 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 23511.21（-413.60-1.73%） 中国上海総合指数 4101.17（+10.69+0.26%） 台湾加権指数 47612.63（+1147.43+2.47%） 韓国総合株価指数 9195.13（+142.71+1.58%） 豪ＡＳＸ２００指数 8838.10（+9.43+0.11%） アジア株は香港を除いて上昇、米イラン協議に進展が見られたことに安堵。