「非常に強い」勢力の台風7号は暴風域をともないながら今週木曜日ごろに沖縄に接近する見込みです。本州でも接近前から局地的に大雨になるおそれがあります。22日午前現在、フィリピンの東にある台風7号は、非常に強い勢力で西北西に進んでいます。今週木曜日ごろから暴風域をともなったまま、沖縄に接近する見込みです。土曜日ごろにかけて、沖縄や奄美では雨や風も強まり、荒れた天気となるおそれがあります。また梅雨前線の影響