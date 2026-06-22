衆議院予算委員会では、高市総理大臣の陣営が自民党総裁選などで他の候補をひぼう中傷する動画を投稿したとの報道をめぐり、野党が高市総理を追及しました。国会記者会館から中継です。若田部遥記者：高市総理は、度重なる野党の追及への対応で、「総理としての業務時間が残念ながら確保できなくなってきている」といら立ちを見せました。中道・後藤祐一衆議院議員：中傷動画「サナエトークン」問題いきたいと思います。高市総理大