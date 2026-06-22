株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、株主優待を紹介するとネット上で話題になっている。【写真】優待そんなに貰えるの！？桐谷さんが入手した高額のクオカード連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「議決葉書が入った封書の発送が終わり、株主総会集中日直前のここ数日は郵便物が少ない日。19日の郵便物は簡易書留1通を含め19通」と恒例の封筒開封