しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は、オリジナル楽曲「こまめどりのうた」をリリースした。【動画】しゃぶ葉フレンズがかわいい「こまめどりのうた」ミュージックビデオ楽曲制作は、ついつい取り過ぎてしまう食べ放題にあって、食べきれる量をこまめに取り、フードロス削減を目指す「こまめどりプロジェクト」を知ってもらうための取り組み。「こまめどりどり♪」のフレーズがクセになる楽曲となっている。各種音楽配信サー