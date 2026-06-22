俳優・舘ひろしが21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。自身の転機となった作品を明かした。【画像】まさかの事実に驚き！舘ひろしが「お世話になった」と明かす…林修の父が関わったCM林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろしがゲストとして登場した。舘が俳優人生をガラリと変えた最大