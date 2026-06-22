FIFAワールドカップで、チュニジアに大勝した日本代表が一夜明けベースキャンプ地のナッシュビルへ移動。海外メディアも日本の勝利を伝えています。過去7大会で1度しか勝ったことのない鬼門の第2戦で、ゴールラッシュを見せた日本代表。チュニジアから4点を奪って快勝し、オランダに次ぐグループ2位に着けています。激闘から一夜明け試合の行われたモンテレイの地元紙も、写真入りで「日本祭り」と大きく報じました。また、第3戦で