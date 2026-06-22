緑茶ブランド「綾鷹」と人気アニメ「ドラゴンボールZ」がコラボレーションした企画が29日よりスタートすることが発表された。「ドラゴンボールZ」の人気キャラクターをあしらったパッケージデザインの「綾鷹」全7種を全国で発売する。【写真】フリーザ＆セルの顔やばい！綾鷹『ドラゴンボールZ』パッケージ7種類企画では、「ドラゴンボールZ」の人気キャラクターをあしらったパッケージデザインの「綾鷹」全7種を発売するほか