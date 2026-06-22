【北京共同】中国商務省は22日、米国のレアアース（希土類）関連企業など10団体を輸出規制リストに記載したと発表した。軍民両用品目を10団体向けに輸出することを禁止する。米国防総省が中国企業を「軍事企業」のリストに追加指定したことへの対抗措置。