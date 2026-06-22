タレントの三上悠亜（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”キティちゃんトップス姿を披露した。「お気に入りのキティトップスとミントブルーネイル」とつづり、胸にキティちゃんが入ったトップス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「なんかいつもとメイク違う？？かわいい」「キティちゃんが3Dになってる」「キティちゃんのTシャツ似合って可愛い素敵です」「エロかわいいっ」「いつ