ペアローンを組むリスクは少なからずあるもの。今回は、ペアローンで家を買い後悔している人のエピソードをご紹介します。夫婦仲がいいから…「家を買うときに妥協したくなかったので、少しでも借入額が増えるようペアローンにしました。子どもができても仕事は続ける予定だったし、夫婦仲もよかったから何も問題ないと思っていました。しかし、出産後に子どもに病気があることが判明。通院などとにかく手がかかり、仕事は辞めざる