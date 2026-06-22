【週刊プレイボーイ27号】 6月22日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ27号」を6月22日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、一ノ瀬瑠菜さんが表紙＆巻頭グラビアに登場。また、山岡雅弥さん、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴さんらのグラビアも掲載される。 【一ノ瀬瑠菜さん】