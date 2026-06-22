ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮは急反落。日本行きツアーの募集を再開していた中国の国有旅行会社が一転して募集を停止したことがこの週末に伝わっており、これが嫌気されているようだ。中国の旅行会社による日本ツアー再開報道が出た前週末１９日に同社株は一時ストップ高と急伸していた。 出所：MINKABU PRESS