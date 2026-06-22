・北川精機がＳ高、２６年６月期利益予想及び配当予想を上方修正 ・ファナックや安川電機が高い、フィジカルＡＩに官民投資１０兆円超と伝わる ・扶桑化学が破竹の８連騰で約１カ月ぶり上場来高値更新、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光浴びる ・荒川化が大幅高４連騰で新値街道をまい進、ＡＩＤＣ関連案件拡大で収益成長加速へ ・テラプローブは１３％超の急騰、次世代ＨＢＭ向け特需でプローブカード関