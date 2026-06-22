「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、ラクスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でラクスは小反発。同社は経費精算システム「楽楽精算」など企業向けクラウドサービスを展開する。ＡＩが業務ソフトを代替する「ＳａａＳの死」懸念が高まるなか、今年に入り株価は７００円台まで下落。その後見直し買いが入って１０００円台に浮上する場