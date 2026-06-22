お笑いコンビ『ペナルティ』のワッキーさんがX(旧ツイッター)を更新し、市立船橋高の後輩FW鈴木唯人のワールドカップデビューを祝福した。8大会連続のW杯出場となる日本代表だが、市立船橋高出身選手が選出されたのは初だった。ワッキーさんはメンバー発表の際も「とうとう来たーー!!唯人!市船魂を世界に見したれ!」などとエールを送っていたが、鈴木のW杯デビューについて「おじさんの夢を叶えてくれてありがとう」と泣き顔の