FC東京は22日、DF土肥幹太(21)がV・ファーレン長崎に育成型期限付き移籍すると発表した。またヴァンフォーレ甲府に育成型期限付き移籍していたMF安田虎士朗(20)の移籍期間を延長すると発表。いずれも期間は27年6月30日までで、FC東京と対戦するすべての公式戦に出場できない。