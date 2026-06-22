京都サンガF.C.は22日、吉田達磨監督(52)と杉山弘一コーチ(54)が退任すると発表した。吉田氏は?貴裁監督の退任を受けて、百年構想リーグのプレーオフラウンド2試合で監督を務めていた。さらに26/27シーズンはランコ・ポポヴィッチ氏(58)を新監督に迎えることを発表していた。