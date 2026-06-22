レノファ山口FCは22日、清水エスパルスからFW郡司璃来(20)を育成型期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は27年6月30日まで。清水と対戦するすべての公式戦に出場できない。郡司は市立船橋高出身で、23年度の高校サッカー選手権で得点王を獲得。24年に清水に加入。ここまでJ1で1試合1得点、J2で7試合に出場していた。「チームの勝利に貢献できるよう日々全力で取り組んで行きたい」とコメント。またV・ファーレン長崎から