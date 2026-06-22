開催：2026.6.22 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 6 - 2 [メッツ] MLBの試合が22日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとメッツが対戦した。 フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するメッツの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。 1回裏、さらにサードが悪送球でフィリーズ得点 PHI 1-