【写真】宮舘涼太＆本木雅弘のお茶目な2ショット（6枚目以降）／映画『黒牢城』オフショット他【動画】本木＆宮舘の共演シーン／インタビュー 他 宮舘涼太（Snow Man）が、自身のInstagramを更新。公開中の映画『黒牢城』のオフショットを公開した。 ■宮舘涼太、和弓×甲冑姿の勇ましい姿に「美しい」「凄く似合う」の声 6月19日に公開された本作で、主人公・荒木村重（本木雅弘）に仕える若き家臣・乾助三郎を