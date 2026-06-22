22日前引けの日経平均株価は8日続伸。前週末比1398.41円（1.96％）高の7万2648.47円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は792、値下がりは723、変わらずは40。 日経平均プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を201.13円押し上げ。次いでアドテスト が185.85円、東エレク が156.88円、ＳＢＧ が129.53円、ファナック が105.09円と続いた。 マイナス寄与度は22.33円の押し下げでＫＤＤＩ がトッ