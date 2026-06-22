22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数765、値下がり銘柄数583と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクノフレックス、アピリッツ、北川精機、ヒーハイスト、テクノホライゾンがストップ高。アイサンテクノロジー、倉元製作所、ＡＩメカテックは一時ストップ高と値を飛ばした。山王、ＣＲＩ・ミドルウェア、ブロードバンドタワー、ワシントンホテル、上村工業など21銘柄は年初来