22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比15.7％増の4209億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.2％増の3260億円だった。 個別ではスマートＥＳＧ３０女性活躍（ネットリターン） 、ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ５００均等ウェイト 、ＮＥＸＴＴＯＰＩＸ連動型上場投信 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ