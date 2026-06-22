22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数337、値下がり銘柄数197と、値上がりが優勢だった。 個別ではパワーエックス、ＱＤレーザがストップ高。ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、アイズは一時ストップ高と値を飛ばした。シャノン、ベストワンドットコム、ＡＨＣグループは年初来高値を更新。サクシード、Ｋｕｄａｎ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ティアンドエスグループ、