サッカーワールドカップ盛り上がってますね！小さいころからスポーツを始めるお子さん、習い事を始めるお子さんも多いですよね。なんでも「初めて」のことがあるものですが、初めて「映画館」に行った時のことを覚えてますか？今週ご紹介するのは、お子さんの映画館デビューにオススメの作品です！６月２６日金曜日から公開になる映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』。日本テレビでも毎週金曜日テレビアニメが放送