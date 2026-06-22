中村敬斗のSNSにネット注目サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦で4-0の勝利を収め、グループ成績を1勝1分け（勝ち点4）の2位とした。2試合連続で得点に絡んだ中村敬斗はピッチ外である大台に到達。ネット上で注目を集めている。25歳の中村は、グループ初戦のオランダ戦で先発しW杯デビュー。後半12分に貴重な同点ゴールを叩き込み、甘いルッ