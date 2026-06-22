W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。海外メディアは、勝利後の東京・渋谷のスクランブル交差点での熱狂について、「交通ルールを一つも破らなかった！」と注目した。日本は前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。試合の主導権を握ると