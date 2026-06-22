大分市のプレミアム付き商品券電子分の2次募集が22日、締め切りを迎え、すでに2倍を超える応募で抽選となる見込みです。 【写真を見る】大分市プレミアム付き商品券の2次募集申し込みは2倍超、抽選確実22日まで受け付け 大分市のプレミアム付き商品券は、1冊1万円で1万3千円分の買い物ができ、市内およそ2500店舗で利用できます。 このうち1次販売で余った電子商品券1万6千冊分の応募が6月16日から始まり、先週末時点ですで