一生モノの腕時計が欲しい。新しい人生の相棒となる一本を探したい。けれど、腕時計の世界は奥が深く、初心者にはなかなかハードルが高そうに思えるのも事実。 そんな人にぜひおすすめしたいのが、『腕時計パーフェクト大事典』です。 時計の選び方から購入後のケアまで、知っておきたい知識を詰め込んだ、まさに「大事典」の名にふさわしいこの一冊の電子版が、本日6月22日限定で499円！ なんと84％OFFで手に入るチャンスで