俳優の山崎賢人（31）が21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。芸能界入りを最も喜んだ人物を明かした。芸能界入りのきっかけについて、山崎が「スカウトっすね、（原宿の）竹下通りです」と打ち明けると、MCの「EXIT」兼近は「教科書どおりじゃん！」と大喜び。東京出身の山崎は「中2の時に初めてサッカーの試合を代々木公園でして、その帰りに“すいませ〜ん”っ