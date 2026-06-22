スターバックスが、日本上陸30周年を記念した新コレクションを発売する。47都道府県それぞれの魅力をデザインに落とし込んだアイテムを展開し、“日本を旅するように楽しめる”体験を提案する。ステッカーやボトル、バッグなど日常使いしやすい商品を通じて、各地域ならではのストーリーを感じられる内容となっている。今回のコレクションでは、「STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセ