【ロンドン＝工藤武人】英紙ガーディアンは、スターマー英首相が２２日朝（日本時間２２日午後）、声明を発表して辞意を表明すると報じた。複数閣僚への取材に基づくとしている。スターマー氏は側近らと声明の準備に着手しているという。当面は与党・労働党の党首とあわせて首相職にとどまり、９月末の党大会に合わせて辞任するシナリオが有力視されている。次期首相候補と目されるアンディ・バーナム氏が１８日の下院補選で圧