ここ数年で、多くの企業にて導入されるようになった「1on1ミーティング」。定期的に上司と部下が一対一で対話する時間を設けることで、単なる業務の進捗報告を越えた話し合いができ、業績にも良い影響を与えると高く評価されています。 しかし一方で、「結局、本音で話せない（話してくれない）」「1on1ミーティングが苦痛だ」「やっても意味がない」などといったネガティブな声が聞こえてくることも事実。 そこで今回は、本