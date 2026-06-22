◇ナ・リーグフィリーズ6−2メッツ（2026年6月21日フィラデルフィア）フィリーズのブライス・ハーパー内野手（33）が21日（日本時間22日）、本拠でのメッツ戦に「3番・一塁」で先発出場。自身初のサイクル安打を達成した前日に続く、3安打の大暴れでチームの連勝に貢献した。初回の第1打席こそ空振り三振に倒れたが、2回1死の第2打席で二塁打を放つと、5回の第3打席は17号ソロ。相手2番手・ウォーレンのスライダーを捉え