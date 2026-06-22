◇MLB オリオールズ12-1ドジャース(日本時間22日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが父の日オリジナルなスタメン表が公開しました。普段は「Shohei Ohtani」など出場する選手らの名前が明記。しかし父の日であるこの日は1番・DHの所に「Toru's son」と大谷選手よりも大きく“トオルの息子”が出場することが明記されていました。日本時間20日、妻・真美子さんが第2子出産に伴う休暇で、同日のオリオールズ戦を欠場。自身のインス