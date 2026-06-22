【幻想水滸伝 STAR LEAP】 配信日：未定 価格：基本プレイ無料（※ゲーム内アイテム課金あり） コナミデジタルエンタテインメントは、Android/iOS/Steam用RPG「幻想水滸伝 STAR LEAP」の配信について、プラットフォームおよび地域ごとの配信順番を公開した。 「幻想水滸伝 STAR LEAP」は、KONAMIを代表するRPGシリーズ「幻想水滸伝」の完全新作であり、初の