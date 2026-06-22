銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは「キャバ嬢とはかかわりたくないおじさん」です。○キャバクラは「殴り返されないプロレス」を楽しむ場所銀座などのクラブ、またはキャバクラなど、お金を支払って接待サービスを受けに行く場所というのは、基本的には絶対に殴り返されない環境で安心して「プロレス」を楽しめる場所です。絶対に勝たせてもらえることが