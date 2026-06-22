見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第61回）が22日に放送され、直美（上坂）が内科の教授で医師の木村（前野朋哉）と話す姿が描かれると、ネット上には「さすが！」「ほんとにかっこいい」「直美ちゃんはそのうちこの病院を牛耳るだろ」といった声が集まった。【写真】看護婦として働き始めたりん（見上愛）たちいよいよ看護婦とし