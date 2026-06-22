相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は茨城・龍ケ崎市に部屋を構える式秀部屋。「ウルトラなす焼き」「トマトスペシャル鶏焼き」を紹介する。宇瑠寅（うるとら）、大当利（おおあたり）、爆虎神（ばくこしん）ら珍しこ名で有名な同部屋の雰囲気は、とにかく明るい。食卓に並んだちゃんこを見て、師匠の式秀親方（元幕内・北桜）が次々と命名。作った力士のしこ名から序二段・宇瑠寅（３７）の「ウルトラ