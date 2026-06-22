◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）ケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）の重賞初制覇に期待する。函館は昨年の巴賞（芝１８００メートル）を１分４４秒８のコースレコードで快勝と、結果を残している舞台だ。続く札幌記念でも勝ち馬と０秒３差の４着。もともと小回りコースを得意としている馬だが、洋芝への適性も高い。良績は１８００メートルに集中している