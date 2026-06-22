ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが元アスリートとの２ショットを披露し、話題を呼んでいる。２１日にインスタグラムで「（中学へなちょこバレーボール部員で高校バレー部のマネージャーだった）私にとって沙織さんは永遠の『スーパー女子高校生』だから、何度も試合を見に行っていたから、同世代に感じないんですよね」と書き始め、元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんとの２ショットを公開。「だけど話していると