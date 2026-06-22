ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2節で日本代表と戦ったチュニジア代表のDFアリ・アブディ選手が、試合後の会見でチームへの怒りを訴え話題を集めている。初戦のスウェーデン戦を5ー1で大敗後、監督が即解任にチュニジア代表は2026年6月21日（日本時間）、日本代表と対戦。日本は前半・後半にそれぞれ2点ずつのゴールを決め、4ー0で勝利を収めた。チュニジアは、初戦のスウェーデン戦でも5ー1と大敗し、2試合連続で大差