明日23日(火)夜から25日(木)にかけて九州では警報級の大雨となるおそれがあります。中国、四国から関東も25日(木)からは雨の降る所が多く、太平洋側を中心に雨量が多くなるでしょう。沖縄や奄美は25日(木)から27日(土)にかけて台風7号の影響で荒れた天気となるでしょう。最新の台風情報や気象情報をご確認ください。23日(火)〜29日(月)九州で警報級の大雨か沖縄は台風接近で大荒れに明日23日(火)は梅雨前線が西から北上します