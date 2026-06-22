英公共放送「BBC」分析「クーマンによる3枚替えで試合の流れが一変した」日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。英公共放送「BBC」はオランダを率いるロナルド・クーマン監督の3枚替えが「試合の流れを一変させた」と指摘した。日本は現地時間6月14日、アメリカのダラススタジアムでオランダと激突。常に先行を許す展開となるも、MF中村敬斗とMF鎌田大地がゴ