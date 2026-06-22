ヘアカットを担当している美容師がインスタグラムにアップした北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦アルジェリア代表戦で歴代最多ゴール記録に並んだアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、第2戦オーストリア代表戦に向けた調整期間でリラックスして散髪も行ったと、アルゼンチンメディア「TyCスポーツ」が報じた。2006年のドイツW杯から6大会連続出場を果たした38歳のメッシは、アルゼンチン代表として200試合出場のメモリ