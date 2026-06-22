元韓国代表のパク・チソン氏がチュニジアを圧倒した森保ジャパンを絶賛した日本代表は現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2戦でチュニジア代表に4-0で快勝した。Jリーグでプレー経験を持つ元韓国代表MFパク・チソン氏は強豪国と対等に渡り合い、結果を残し続ける日本の現状を「正直、かなり羨ましい」と語った。韓国メディア「OSEN」が報じた。日本はメキシコのモンテレイで行われたゲ