TAS 1600 PDNは、THORENSのMCカートリッジ「TAS 1600」と「TAS 1500」を7月6日に発売する。価格は、TAS1600が275,000円、TAS1500が165,000円。 TAS 1600/1500のどちらも、カンチレバー、スタイラス、発電系に至るまで、高精度な日本の製造技術と厳格な品質管理のもとで生産された。出力電圧0.4mV(5.5cm/sec)、内部抵抗12Ωという仕様で、「THORENSプレーヤーを中心としたアナログシステムにおいて