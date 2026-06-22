グループRESCENE（リセンヌ）のメンバー、ミナミが日本で「ぶつかり」（故意に体当たりする行為）の被害に遭いかけた。19日、ユーチューブチャンネル「こんにちは、ウォニです、よろしくお願いします」には、コンテンツ撮影のため東京・渋谷のスクランブル交差点を訪れたウォニとミナミの様子が公開された。ウォニとミナミはギャル風の格好で、この場所でパラパラダンスを踊る場面を撮影することにした。2度の挑戦の末、無事に撮影