グループBTS（防弾少年団）のリーダー、RM（本名キム・ナムジュン）が、韓国・国立中央博物館初のグローバル広報大使に任命された。国立中央博物館は20日、RMをグローバル広報大使に任命したと発表した。博物館がグローバル広報大使を任命するのは今回が初めてだ。普段から韓国の伝統文化や美術に深い関心を示してきたRMは、文化芸術分野でさまざまな形で貢献してきた。RMは2021年と2022年の2度にわたり、国家遺産庁傘下の国外所在